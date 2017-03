司法部長警告庇護城市必須結束 否則會停發撥款

By

【KTSF 劉開平報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions週一宣佈,司法部將停止給全國各地庇護城市的撥款,並將追討已經發出的經費,對於司法部的這個決定,預料庇護城市將會告入法庭。

停止向庇護城市撥發聯邦經費,是特朗普的競選政見之一,兩個星期前,特朗普發表行政命令,下令司法部停止向庇護城市撥款,Sessions週一宣佈,正式採取這個行動。

庇護城市執行保護無證移民的政策,主要是這些縣市的執法機構,不得配合聯邦執法部門搜尋並遣返非法移民。

Sessions說:”不改變違法行為,將導致暫停撥款,停止獲得撥款和未來的撥款,司法部並將採取合法步驟,索取過去發出的撥款,如果你故意違反1373法規。”

聯邦法規U.S.Code1373規定,地方政府必須和聯邦政府分享任何個人的公民或移民身份資料。

Sessions還指出,失去司法部的撥款,將影響相關城市的治安,也因此傷害國家的利益。

他說,庇護城市政策削弱國安,讓危險的罪犯回到街上。

加州參議會議長Kevin de Leon批評司法部這個做法如同勒索,de Leon目前正在州議會推動使加州成為庇護州。

撥給全國各地的司法部撥款總額大約是41億元,舊金山去年從司法部得到84萬元,加州則獲得3億6,800萬元。

據移民研究中心Center for Immigration Studies的報告,全美有300多個縣市是庇護縣或庇護城市,包括舊金山、洛杉磯、紐約、西雅圖、費城、丹佛以及芝加哥等大城市。

