韓亞空難發生逾4年 最後一宗索償訴訟達和解

By

【KTSF 陳令楠報導】

韓亞航空在舊金山國際機場發生空難已超過4週年，當年幸存的乘客與機組人員紛紛入稟控告韓亞航空，最後一宗訴訟案已經達成和解。

這宗訴訟的原告人Kyung Rhan Rha是牙醫，在南灣Santa Clara執業，Rha與當年14歲的女兒乘坐該班機。

原告人聲稱，自己的右臂在事故中受傷，妨礙她為病人做鑲牙與口腔手術時操作工具的能力，於是向韓亞航空提出訴訟索償。

而法庭文件顯示，韓亞航空認為原告人的傷勢不重，這個訴訟原定於本週一在法院作開案陳詞，最後原告人與韓亞航空達成和解，和解金額等細節沒有公開。

2013年7月6日，載有291名乘客的韓亞航空214號班機，從南韓首爾仁川機場出發，在舊金山國際機場降落時，撞上機場的防波堤，造成3名中國學生死亡。

死者中包括16歲中國學生葉夢圓，她被甩出機艙之後，身體被防火泡沫遮蓋，被消防車輾死。

她父母起訴舊金山政府，雙方達成達成和解。

另外，超過100名幸存的乘客與機組人員分別入稟控告韓亞航空，隨後全部達成和解。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。