韓亞空難發生逾4年 最後一宗索償訴訟達和解

【KTSF 陳令楠報導】

韓亞航空在舊金山國際機場發生空難已超過4週年,當年幸存的乘客與機組人員紛紛入稟控告韓亞航空,最後一宗訴訟案已經達成和解。

這宗訴訟的原告人Kyung Rhan Rha是牙醫,在南灣Santa Clara執業,Rha與當年14歲的女兒乘坐該班機。

原告人聲稱,自己的右臂在事故中受傷,妨礙她為病人做鑲牙與口腔手術時操作工具的能力,於是向韓亞航空提出訴訟索償。

而法庭文件顯示,韓亞航空認為原告人的傷勢不重,這個訴訟原定於本週一在法院作開案陳詞,最後原告人與韓亞航空達成和解,和解金額等細節沒有公開。

2013年7月6日,載有291名乘客的韓亞航空214號班機,從南韓首爾仁川機場出發,在舊金山國際機場降落時,撞上機場的防波堤,造成3名中國學生死亡。

死者中包括16歲中國學生葉夢圓,她被甩出機艙之後,身體被防火泡沫遮蓋,被消防車輾死。

她父母起訴舊金山政府,雙方達成達成和解。

另外,超過100名幸存的乘客與機組人員分別入稟控告韓亞航空,隨後全部達成和解。

