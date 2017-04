By

【KTSF】

上星期四,東灣Walnut Creek發生歹徒假扮工人的搶劫案。

搶劫案發生在上星期四中午Walnut Creek市中心,保全攝影機錄下3名男子假扮成工人走進一家鐘表店,其中一人手拿著文件板,向店主表示需要他簽名進行電路工程,接著便向店主噴胡椒噴霧。

第二名共犯隨即拿棒子打碎展示櫃玻璃,開始搶手表並遞給站在門外揹著背包的第三名共犯,結果店主拿出手槍將搶匪趕走,搶匪搶劫沒有成功。

警方表示,3名嫌犯都是非洲裔,駕駛一輛新型的黑色Dodge Challenger汽車逃逸,汽車車牌是紙牌,店主相信其中一名嫌犯一個星期前有來到店裏,警方正在調查這起案件是否和其他搶案有關。

更多新聞:

舊金山纜車司機涉偷車費被捕 每天私吞數百元

舊金山一天4宗搶手機案 受害人全是亞裔女性(視頻)

舊金山兩疑犯駕失車撞警車 一警員受傷

涉偷慈善拍賣美式足球 華裔漢向警方自首

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。