【KTSF 陳令楠報導】

灣區捷運(BART)週日晚再發生青少年集體搶劫案。

事發位於中半島Daly City站,警方表示,週日晚大約10時半左右接報,一群青少年毆打受害者,試圖搶劫其手機。

警方拘捕3名嫌犯,現時羈押於少年拘留所,當局沒有就事件公開更多詳情。

