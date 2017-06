By

【KTSF】

法國巴黎聖母院外圍週二有人持斧頭襲擊警員,一名警員向其開槍,涉案男子中槍受傷。

事發於下午4時半左右,警員當時在聖母院外的長廊巡邏,一名男子突然持斧頭向他們施襲,警員見狀向他開槍,後者中槍後已送院治療。

巴黎警方在社交網站Twitter發文稱,有一名警員在襲擊中受傷。

事發後,在長廊的數百民眾需要立即疏散,而身處聖母院內及附近聖禮拜教堂內的民眾,以及身處附近餐廳食肆的人士,則被呼籲留守室內。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。