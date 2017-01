By

【KTSF】

廣西一名男子週三下午潛入一間幼稚園,揮利刀砍傷12名學童,其中5人重傷。

事發於憑祥市的小聰仔幼兒園,事發時學童正在進餐,兩名教師一度用上膠椅反擊行兇男子,警察接報到場後將疑兇拘捕。

受傷學童沒有生命危險,當局透露,疑兇姓覃,當天藉詞要接子女放學,成功潛入幼兒園。

警方初步調查發現,疑犯是不憤在所住的南山村受欺凌,因此潛入幼兒園砍傷學童,藉此洩憤和報復。

更多新聞:

中國證實遼寧號進南海 進行殲-15升降訓練

北盤江大橋週四通車 成全球第一高橋

江西漢涉對臥病在床父親又打又鬧 視頻拍下過程(視頻)

新疆爆恐怖襲擊 3兇徒殺兩人後被警擊斃

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。