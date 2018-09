By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣的Lafayette站附近,週三凌晨有兩名蒙面疑犯企圖拉一名女子上車,女子成功掙脫。

警方於清晨4時25分左右接報,到達Mt. Diablo大道3500號路段調查一宗毆打案。

受害人報稱正步行往捷運站,期間遇上兩名疑犯,被他們強拉上車,幸好她成功掙脫,呼叫求助,兩名疑犯見狀火速逃脫。

數小時後,Contra Costa縣警局在早上6時45分透過Twitter宣布,涉案汽車已尋回,車內的人士已被扣查,詳情暫未披露,案件仍在調查中。

