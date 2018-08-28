舊金山華埠有銀行提款機被人放火爆竊（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠一部銀行提款機，上週五被人爆竊，為了偷錢，賊人更一度放火燒提款機。

消息指，被人爆竊的是華美銀行一部提款機，銀行位於華埠Pacific街夾都板街，提款機現在仍然是暫停服務，旁邊一塊玻璃用木板封住。

警方資料顯示，案件發生在上週五早上約7時，銀行職員上班時，發現前門一塊玻璃被人打破，提款機有火燒過的痕跡，亦被人強行打開，偷走當中的錢箱。

有知情人士向本台透露，當日賊人先用黑色油漆遮著錄影鏡頭，然後打破提款機旁邊一塊玻璃，再進入銀行。

提款機外殼是用堅固的不銹鋼製成，賊人為了偷錢 ，便用火燒提款機，最終成功打開提款機，偷走裏面的現金，華美銀行分行經理則拒絕評論事件。

警方至今都未有關於賊人的資料，附近的商戶表示，事發時店鋪仍未營業，不知道發生什麼事，是上班時見到，銀行門口有很多警察，才知道有事發生。

亦有商戶指出，賊人的犯案手段越來越猖狂，可以說是防不勝防。

另外，上週五晚上約9時40分，在市中心與金融區交界，都板街夾Geary大道附近發生持槍劫案，警方表示，兩名拉美裔及一名非洲裔的年輕男子，打劫一名39歲的亞裔女子，並用槍襲擊事主。

3名匪徒偷走銀包及手機後逃去無蹤。

有以上兩宗案件資料的人士，請致電 (415) 575-4444與警方聯絡。

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