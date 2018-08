舊金山華埠有銀行提款機被人放火爆竊（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠一部銀行提款機,上週五被人爆竊,為了偷錢,賊人更一度放火燒提款機。

消息指,被人爆竊的是華美銀行一部提款機,銀行位於華埠Pacific街夾都板街,提款機現在仍然是暫停服務,旁邊一塊玻璃用木板封住。

警方資料顯示,案件發生在上週五早上約7時,銀行職員上班時,發現前門一塊玻璃被人打破,提款機有火燒過的痕跡,亦被人強行打開,偷走當中的錢箱。

有知情人士向本台透露,當日賊人先用黑色油漆遮著錄影鏡頭,然後打破提款機旁邊一塊玻璃,再進入銀行。

提款機外殼是用堅固的不銹鋼製成,賊人為了偷錢 ,便用火燒提款機,最終成功打開提款機,偷走裏面的現金,華美銀行分行經理則拒絕評論事件。

警方至今都未有關於賊人的資料,附近的商戶表示,事發時店鋪仍未營業,不知道發生什麼事,是上班時見到,銀行門口有很多警察,才知道有事發生。

亦有商戶指出,賊人的犯案手段越來越猖狂,可以說是防不勝防。

另外,上週五晚上約9時40分,在市中心與金融區交界,都板街夾Geary大道附近發生持槍劫案,警方表示,兩名拉美裔及一名非洲裔的年輕男子,打劫一名39歲的亞裔女子,並用槍襲擊事主。

3名匪徒偷走銀包及手機後逃去無蹤。

有以上兩宗案件資料的人士,請致電 (415) 575-4444與警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。