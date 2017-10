Napa北部山火滿目瘡痍 居民痛失家園（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

位於Napa北部的Atlas Peak山區發生的山火,在北灣十多宗山火中面積為第二大,警方封鎖了火場一帶。

Atlas Peak位於Napa北面Berryessa湖以南,是今次北灣大火其中一個重災區,週二清晨,居民就來到這個目前不准人進入的區域前,想要回到自己家,他們已等了兩小時但仍未獲准進入。

有居民因為不能進入而非常生氣,有的看完自己房子的狀況後離開。

居民Archie Graves說:”到處都是火,本來只有一場火,現在有3場,你走過5英里,一定能看見受災的地方。”

居民Kathryn Campainha和她的女兒等待進去,接家裡的寵物貓出來,她知道自己的房子沒事,感到很欣慰。

Campainha說:”望向山頭那邊,本來只是一個小火苗,但那晚的大風,我知道它會擴散,大火就這樣燒遍了Silverado鄉村俱樂部,我們在停車場看見大火蔓延,然後馬上收拾東西離開。”

但不是所有人都平安無事,週日晚Atlas Peak的大火奪去了住在這區一對近百歲的夫婦的性命,警方表示,兩夫婦未能及時逃生。

當晚猛烈的大火燒光多棟房屋,在廢墟中可以看到這些房子殘存的輪廓,車輛的輪胎已經燒毀,游泳池旁的長凳只剩架子,現場還有繼續燃燒的草叢。

山路旁,有電線桿被燒斷,週二沒有什麼風,大火產生的濃煙困在上空,記者和攝影師越是前往火場地點,越是有呼吸困難的感覺,現場荒無人烟,一片寂靜,鳥叫的聲音很清晰,偶爾還能在路上看到火雞、鹿等動物行走。

肉眼所見,有七成房屋和建築物估計受大火殃及,有高爾夫球俱樂部、鄉村俱樂部、高檔住宅區、美容中心和葡萄園,有房屋從這次大火中幸存,但就在隔壁的房屋則燒成廢墟。

Silverado高爾夫球俱樂部週日舉行了高爾夫球錦標賽,比賽時使用的帳篷還在,下午剛比賽完,來不及拆,晚上就發生大火。

大火亦令Napa市停電,整個城市週二早上幾乎沒有手機信號,市中心主要幹道沒有紅綠燈運作,店舖、油站亦因為停電而暫停營業,只有少數幾間店舖還開業。

