Napa北部山火滿目瘡痍 居民痛失家園（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

位於Napa北部的Atlas Peak山區發生的山火，在北灣十多宗山火中面積為第二大，警方封鎖了火場一帶。

Atlas Peak位於Napa北面Berryessa湖以南，是今次北灣大火其中一個重災區，週二清晨，居民就來到這個目前不准人進入的區域前，想要回到自己家，他們已等了兩小時但仍未獲准進入。

有居民因為不能進入而非常生氣，有的看完自己房子的狀況後離開。

居民Archie Graves說：”到處都是火，本來只有一場火，現在有3場，你走過5英里，一定能看見受災的地方。”

居民Kathryn Campainha和她的女兒等待進去，接家裡的寵物貓出來，她知道自己的房子沒事，感到很欣慰。

Campainha說：”望向山頭那邊，本來只是一個小火苗，但那晚的大風，我知道它會擴散，大火就這樣燒遍了Silverado鄉村俱樂部，我們在停車場看見大火蔓延，然後馬上收拾東西離開。”

但不是所有人都平安無事，週日晚Atlas Peak的大火奪去了住在這區一對近百歲的夫婦的性命，警方表示，兩夫婦未能及時逃生。

當晚猛烈的大火燒光多棟房屋，在廢墟中可以看到這些房子殘存的輪廓，車輛的輪胎已經燒毀，游泳池旁的長凳只剩架子，現場還有繼續燃燒的草叢。

山路旁，有電線桿被燒斷，週二沒有什麼風，大火產生的濃煙困在上空，記者和攝影師越是前往火場地點，越是有呼吸困難的感覺，現場荒無人烟，一片寂靜，鳥叫的聲音很清晰，偶爾還能在路上看到火雞、鹿等動物行走。

肉眼所見，有七成房屋和建築物估計受大火殃及，有高爾夫球俱樂部、鄉村俱樂部、高檔住宅區、美容中心和葡萄園，有房屋從這次大火中幸存，但就在隔壁的房屋則燒成廢墟。

Silverado高爾夫球俱樂部週日舉行了高爾夫球錦標賽，比賽時使用的帳篷還在，下午剛比賽完，來不及拆，晚上就發生大火。

大火亦令Napa市停電，整個城市週二早上幾乎沒有手機信號，市中心主要幹道沒有紅綠燈運作，店舖、油站亦因為停電而暫停營業，只有少數幾間店舖還開業。

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