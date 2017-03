亞特蘭大85號高速公路大火倒塌 交通大受阻

By

【KTSF 劉開平報導】

被稱為美國東南部的交通大動脈的85號公路,在亞特蘭大的一段週四因為大火而倒塌,喬治亞州長已宣佈當地的Fulton縣進入緊急狀態,現在還不知道火災原因,幸運的是目前沒有傷亡報告。

發生高速公路倒塌的地方在亞特蘭大北部,先有大火在這段懸在半空的高速公路下面燒起來,火勢非常大,十幾哩外都能看到濃煙。

當地消防局表示,大火是怎麼燒起來還在還不知道,有報導說,這段高速公路下面儲藏了大批塑膠管,大約在6點半開始燃繞,半個多小時後竟然把這段高速公路燒斷並倒塌,當時大批消防員正在那裡滅火,幸好沒有人受傷。

這也正是交通高峰時間,當地的交通因此更加擁擠混亂,85號公路的車道全部關閉,正在高速公路上的許多汽車也被迫停下來,無法動彈。

後來汽車都被疏導到附近的75號高速公路 ,不知道甚麼時候能夠修好這段倒塌的公路,使85號公路恢復正常。

