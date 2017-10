By

【KTSF】

北灣週日晚多處地點爆發山火,至週一仍在燃燒,當局已證實至少一人死亡,兩人嚴重受傷,有逾1,500幢建築被燒毀。

加州消防局稱,死傷者身處Mendocino縣,該縣為北灣發生山火的地點之一,北灣共有14場山正在燃燒。

由於天氣乾燥和風速強勁,導致火勢迅速蔓延,令消防員的撲火工作加添困難。

