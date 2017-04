特朗普電賀女太空人 打破美國逗留太空站最長紀錄（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

美國太空總署的女太空人Peggy Whitson,再次打破美國歷來紀錄,成為逗留在國際太空站最長時間的美國宇航員,特朗普總統遙遠透過視頻通話,祝賀Whitson,又形容是對國家的重要里程碑。

Whitson接聽特朗普的電話時說:”很榮幸打破紀錄,同時能代表太空總署所有同僚令這太空旅程實現,也促使我再創紀錄。”

Whitson又提到清潔尿液令它可以循環再飲用很重要,而情況不是太差。

之前逗留太空最長時間的紀錄保持者是Jeff Williams,他在太空逗留了534天,但全球逗留太空最長時間的是俄羅斯的宇航員,長達879天。

Whitson在美國太空史上還保持多項紀錄,包括是最高齡的女性宇航員,以及在太空漫步8次最多的女宇航員。

她又提到有一些關鍵問題,還需要解決包括生活在無重狀態下所引發的醫療併發症,好像肌肉收縮等。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。