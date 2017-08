男子持武士刀圖闖台灣總統府 憲兵被斬傷

By

台灣一名男子偷走一把武士刀,企圖闖入總統府,遭憲兵制止,一名憲兵被斬傷。警方當場拘捕疑犯,受傷憲兵沒有生命危險。

疑兇涉嫌斬傷一名憲兵後,隨即被附近的憲兵及保安制服。警方綁著疑兇四肢,抬上警車押返警局調查。憲兵右頸被砍傷,送往台大醫院救治,沒有生命危險。

警方指51歲姓呂的疑兇,先到總統府附近的軍史文物館打破展覽櫥窗,偷取一把武士刀,然後到總統府後門企圖直闖頂樓,插上自行帶來的五星旗,駐守大門的憲兵吹哨制止。雙方推撞期間,疑兇拿起武士刀砍傷一名憲兵。

事發時總統府正舉辦親子日,總統蔡英文亦參與其中,秘書長吳釗燮和國防部長馮世寬到醫院探望受傷憲兵。總統府守衛森嚴,有多名憲兵及保安人員駐守,馮世寬表示會再檢討憲兵用槍時機。

疑兇手持的武士刀刻有「南京之役殺107人」,相信在南京大屠殺期間,曾被日軍用來殺了逾百人,據悉是 1945 年日軍投降交出的武器。

