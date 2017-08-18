男子持武士刀圖闖台灣總統府 憲兵被斬傷

By

【i-CABLE】

台灣一名男子偷走一把武士刀，企圖闖入總統府，遭憲兵制止，一名憲兵被斬傷。警方當場拘捕疑犯，受傷憲兵沒有生命危險。

疑兇涉嫌斬傷一名憲兵後，隨即被附近的憲兵及保安制服。警方綁著疑兇四肢，抬上警車押返警局調查。憲兵右頸被砍傷，送往台大醫院救治，沒有生命危險。

警方指51歲姓呂的疑兇，先到總統府附近的軍史文物館打破展覽櫥窗，偷取一把武士刀，然後到總統府後門企圖直闖頂樓，插上自行帶來的五星旗，駐守大門的憲兵吹哨制止。雙方推撞期間，疑兇拿起武士刀砍傷一名憲兵。

事發時總統府正舉辦親子日，總統蔡英文亦參與其中，秘書長吳釗燮和國防部長馮世寬到醫院探望受傷憲兵。總統府守衛森嚴，有多名憲兵及保安人員駐守，馮世寬表示會再檢討憲兵用槍時機。

疑兇手持的武士刀刻有「南京之役殺107人」，相信在南京大屠殺期間，曾被日軍用來殺了逾百人，據悉是 1945 年日軍投降交出的武器。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。