【KTSF】

由於特朗普總統一開始無公開指責白人至上種族主義者引來不滿,特朗普的製造業委員會有3名行政總裁辭職。

最先表示退出委員會的是Merck藥廠的非洲裔總裁Kenneth Frazier,Frazier發表聲明說,美國領導層要尊重基本價值觀,必須清楚表達反對仇恨、偏見和種族優越感。

他又說,為了個人良心,他感覺有責任去表達不能容忍極端思想。

不過特朗普隨即發推文攻擊Frazier,指他的辭職等於他有多一點時間去操縱抬高藥價。

另外,Under Armour行政總裁Kevin Plank與Intel行政總裁Brian Krzanich,亦辭去委員會成員職務。

