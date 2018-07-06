特朗普政府撤回大學收生平權法指引 亞裔組織表歡迎（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦司法部宣布撤銷前總統奧巴馬鼓勵美國大學採用平權法（Affirmative Action）的指引，有亞裔家長組織表示歡迎。

平權法是美國其中一項最受爭議的議題，平權法支持學府或雇主在錄取過程中 ，考慮申請人的種族背景，讓少數族裔人士有較大的錄取機會，目的是促進大學校園和工作場所種族多元化。

不過，平權法也惹來不少人的反對，認為是變相的種族歧視，令到白人和亞裔需要付出比其他人更多的努力。

最近，哈佛大學被人控告在收生過程中懷疑歧視亞裔學生，校方作出否認。

聯邦司法部宣布撤除奧巴馬時代提出支持平權法的24份指引文件，特朗普政府的做法沒有法律約束力，也不算是推翻平權法，可是亞裔家長組織表示，對於亞裔孩子申請進入著名學府是好消息。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說：”我們感到非常興奮和鼓舞，因為這是我們多年奮鬥的一個重要的訴求，從今年3月份開始，我們就和美國教育部進行接觸，我們向他提出正式建議，其中一個重要建議就是取消奧巴馬政府這些帶有歧視性的政策。”

美國亞裔教育聯盟是個全國性組織，總共有100多個組織成員，聯盟的宗旨是爭取亞裔學生在申請入讀著名大學時得到公平的對待。

聯盟表示，自從幾年前開始向大學以及聯邦教育部提出申訴，著名大學錄取亞裔學生的比例有顯著上升。

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