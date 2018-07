特朗普政府撤回大學收生平權法指引 亞裔組織表歡迎（視頻）

By

聯邦司法部宣布撤銷前總統奧巴馬鼓勵美國大學採用平權法(Affirmative Action)的指引,有亞裔家長組織表示歡迎。

平權法是美國其中一項最受爭議的議題,平權法支持學府或雇主在錄取過程中 ,考慮申請人的種族背景,讓少數族裔人士有較大的錄取機會,目的是促進大學校園和工作場所種族多元化。

不過,平權法也惹來不少人的反對,認為是變相的種族歧視,令到白人和亞裔需要付出比其他人更多的努力。

最近,哈佛大學被人控告在收生過程中懷疑歧視亞裔學生,校方作出否認。

聯邦司法部宣布撤除奧巴馬時代提出支持平權法的24份指引文件,特朗普政府的做法沒有法律約束力,也不算是推翻平權法,可是亞裔家長組織表示,對於亞裔孩子申請進入著名學府是好消息。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說:”我們感到非常興奮和鼓舞,因為這是我們多年奮鬥的一個重要的訴求,從今年3月份開始,我們就和美國教育部進行接觸,我們向他提出正式建議,其中一個重要建議就是取消奧巴馬政府這些帶有歧視性的政策。”

美國亞裔教育聯盟是個全國性組織,總共有100多個組織成員,聯盟的宗旨是爭取亞裔學生在申請入讀著名大學時得到公平的對待。

聯盟表示,自從幾年前開始向大學以及聯邦教育部提出申訴,著名大學錄取亞裔學生的比例有顯著上升。

