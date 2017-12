亞裔身材適中卻得糖尿病 是否跟飲食習慣有關（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛大學目前正在進行一項針對亞裔二型糖尿病的研究,研究表示,亞裔身材適中,但為甚麼還會得糖尿病,這是否跟亞裔的飲食習慣有關呢?

亞裔一般體重較輕,所以得糖尿病風險相對低,醫生說這是對糖尿病的誤解,也因此根據統計,有超過五成的亞裔患者會成為一般診斷的漏網之魚。

甚麼原因造成的呢?有人說亞裔尤其是華人,還是習慣吃米飯等高碳水化合物,研究人員表示目前尚未得知飲食是否跟二型糖尿病有直接關係,但不代表不能碰甜食或米飯麵類。

史丹福醫學中心臨床主任Linda Faroqi說:”你還是可以隨意吃,可以吃義大利麵,但是要適量或是少量。”

年底許多人都會大吃大喝,如果出現以下症狀就是警訊了。

Faroqi說:”他們體重適中,對吃的東西很謹慎,但特別在佳節期間,需要注意如果容易口渴,常跑廁所,或是頭昏,特別是在吃多了的時候,這可能跟糖尿病有關。”

專家表示,預防糖尿病的最好方法就是均衡飲食,多運動,尤其在前期糖尿病階段,可以改善葡萄糖代謝異常。

Faroqi說:”美國糖尿病協會已經認可,每星期運動150分鐘,每天30分鐘,一個星期五天,像是有氧運動,可以延緩糖尿病發。”

史丹佛醫學中心為了研究亞裔二型糖尿病,需要345名自願者,年紀18到80歲,BMI值在18.5到25之間,沒有使用胰島素。

為了進行這項研究,史丹佛研究中心跟灣區幾個24 Hours Fitness 合作,也因此參加這項研究的病人可以往免費健身。

有興趣參加者可以致電(650) 736-2743,或是電郵往:diabeticstudy@stanford.edu

