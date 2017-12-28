亞裔身材適中卻得糖尿病 是否跟飲食習慣有關（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

史丹佛大學目前正在進行一項針對亞裔二型糖尿病的研究，研究表示，亞裔身材適中，但為甚麼還會得糖尿病，這是否跟亞裔的飲食習慣有關呢？

亞裔一般體重較輕，所以得糖尿病風險相對低，醫生說這是對糖尿病的誤解，也因此根據統計，有超過五成的亞裔患者會成為一般診斷的漏網之魚。

甚麼原因造成的呢？有人說亞裔尤其是華人，還是習慣吃米飯等高碳水化合物，研究人員表示目前尚未得知飲食是否跟二型糖尿病有直接關係，但不代表不能碰甜食或米飯麵類。

史丹福醫學中心臨床主任Linda Faroqi說：”你還是可以隨意吃，可以吃義大利麵，但是要適量或是少量。”

年底許多人都會大吃大喝，如果出現以下症狀就是警訊了。

Faroqi說：”他們體重適中，對吃的東西很謹慎，但特別在佳節期間，需要注意如果容易口渴，常跑廁所，或是頭昏，特別是在吃多了的時候，這可能跟糖尿病有關。”

專家表示，預防糖尿病的最好方法就是均衡飲食，多運動，尤其在前期糖尿病階段，可以改善葡萄糖代謝異常。

Faroqi說：”美國糖尿病協會已經認可，每星期運動150分鐘，每天30分鐘，一個星期五天，像是有氧運動，可以延緩糖尿病發。”

史丹佛醫學中心為了研究亞裔二型糖尿病，需要345名自願者，年紀18到80歲，BMI值在18.5到25之間，沒有使用胰島素。

為了進行這項研究，史丹佛研究中心跟灣區幾個24 Hours Fitness 合作，也因此參加這項研究的病人可以往免費健身。

有興趣參加者可以致電(650) 736-2743，或是電郵往：diabeticstudy@stanford.edu

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