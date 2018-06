活得更健康：亞裔患糖尿病風險較白人高（視頻）

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

研究顯示,相比白人,亞裔患糖尿病的風險較高,即使亞裔的體重沒有超標,為什麼會出現這情況?舊金山加大的最新研究有新發現。

舊金山加大的研究人員,在灣區徵集32名亞裔和30名白人參予研究。

畫面的左邊是其中一名白人女性的X光圖,右邊的是一名華裔女性的X光圖,研究人員指,兩人的身高體重指數相約,只有22、23屬於瘦,但脂肪分布就有分別。

白人女性的脂肪主要分布在手臂、大腿和臀部,而華裔女性的脂肪則集中在腹部,她的腹部內臟脂肪量,更是旁邊白人女性的三倍。

這個驗證了,即使身高體重指數BMI沒有超標,亞裔患糖尿病的風險高過白人,其中一個重要因素,是亞裔民眾中央肥胖的問題較為嚴重。

中央肥胖又俗稱”大肚子”,”大肚子”會影響胰島素功能,令血糖上升。

專家指出,白人的脂肪會先積聚在手臂、大腿和臀部等身體部位的皮下組織,當這些部位達到上限時,才進而積聚在腹部。

醫學界一直不知道為什麼亞裔的脂肪會傾向先積聚在腹部,舊金山加大的研究員抽取參與者的脂肪組織檢驗後,認為華裔的皮下脂肪由於出現纖維化,令身體改為將脂肪囤積在腹部,造成中央肥胖。

舊金山加大糖尿病中心助理教授Suneil Koliwad說:”由於纖維化限制脂肪積聚,在這些部位,身體被迫將脂肪囤積在腹部,這樣較不健康,研究發現纖維化導致中央肥胖,直接增加患糖尿病及心血管疾病的風險。”

Dr. Koliwad表示,雖然目前還不知道是什麼導致華裔皮下脂肪組織纖維化,但希望以後可以研發通過檢測皮下脂肪組織纖維化的情況,來評估華裔患糖尿病的風險。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。