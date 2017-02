加州仇恨罪案增 亞裔團體設網站籲舉報

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州在2015年的仇恨罪案比前一年上升10%,而針對亞裔的仇恨事件也有上升的趨勢。有亞裔組織在網上設立了記錄仇恨事件的網站,呼籲市民舉報這類事件。

由亞美公義促進中心設立的這個網站 standagainsthatred.org ,意思是共同對抗仇恨。

有人在網上留言,去年11月大選過後,在舊金山的Mission 區有人手上拿著一本書,作勢要打一個亞裔的頭,並對他說,憎恨他的族裔,還說現在這個國家是由白人管治。

網站也有人說,一名律師樓的高層竟然被人喊叫要他回到他本身的國家,更有人叫一名回教教師用自己的頭巾上吊。

亞美公義促進中心洛杉磯支部節目副主任王凱玲表示,他們聽到不少反華言論,大多針對貿易議題,把中國說成美國的敵人,奪走美國人的工作,他們相信這助長形勢。

設立網站的亞美公義促進中心的洛杉磯支部引述美國人權委員會的報告,指洛杉磯的仇恨罪案增加24%至將近五百起,而針對亞裔的仇恨罪案則增加兩倍至18起,當中多數是針對華裔。

有關團體希望大家利用網站記錄仇恨行為,而要是目睹仇恨事件,亞美公義促進中心建議民眾,或是通過錄影或錄音方式把過程記錄下來,聲援受害人,也要保護自己,避開挑釁。

這個記錄和分享仇恨事件的網站網址是 standagainsthatred.org。

