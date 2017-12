南加山火乘風再起 威脅荷李活明星聚居地

By

【KTSF 游瑋珊報導】

南加山火燒了一週,涉及範圍最廣的Thomas山火火勢再乘風蔓延,Santa Barbara附近城鎮,包括不少荷李活明星眾居的Montecito也受火勢威脅。

南加山火持續擴散,火場面積最廣的Thomas山火,演變成加州規模第五大的山火,山火至今蔓延360平方哩,比紐約和波士頓加起來更大,焚毀700多幢建築,火勢目前只有一成五受控,更威脅到Santa Barbara附近城鎮,Amtrak取消途經Santa Barbara的列車服務。

由於Ventura縣的一段101公路,上週已多次因為山火而斷斷續續要封閉,面對煙霧彌漫,有不在疏散區的居民也決定預早撤離。

不少荷李活明星聚居的Montecito也受威脅,煙灰令能見度僅剩數呎,消防當局已動員27架直升機全力撲救山火。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。