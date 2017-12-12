南加山火乘風再起 威脅荷李活明星聚居地

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【KTSF 游瑋珊報導】

南加山火燒了一週，涉及範圍最廣的Thomas山火火勢再乘風蔓延，Santa Barbara附近城鎮，包括不少荷李活明星眾居的Montecito也受火勢威脅。

南加山火持續擴散，火場面積最廣的Thomas山火，演變成加州規模第五大的山火，山火至今蔓延360平方哩，比紐約和波士頓加起來更大，焚毀700多幢建築，火勢目前只有一成五受控，更威脅到Santa Barbara附近城鎮，Amtrak取消途經Santa Barbara的列車服務。

由於Ventura縣的一段101公路，上週已多次因為山火而斷斷續續要封閉，面對煙霧彌漫，有不在疏散區的居民也決定預早撤離。

不少荷李活明星聚居的Montecito也受威脅，煙灰令能見度僅剩數呎，消防當局已動員27架直升機全力撲救山火。

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