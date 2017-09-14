奧克蘭A’s運動家新球場選址接近華埠一帶（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭棒球隊A’s運動家的主場大球場計劃將會搬遷，新地點將更接近奧克蘭華埠和Lake Merritt一帶。

A’s計劃將球場搬到去Peralta社區大學校區，該地點位於880號公路和Lake Merritt之間，連接奧克蘭市中心捷運站和多條公路。

球隊表示，新大球場將設有3.5萬個座位，希望可以在2021年動工，造價預料大約5億元，全部由球隊支付，不過在興建之前，球隊必須先買下該社區大學的土地。

Peralta校區主任週三發聲明指，目前未作出任何決定或交易，他又指會跟校區委員會、教職員、學生商討。

Peralta校區包括了4間社區學院，有在該區上學的學生表示，之前美足球隊突擊者從奧克蘭搬走，已經覺得很失望，所以這次應盡量配合A’s。

學生Thaddeus King說：”如果A’s想留在奧克蘭，應配合他們，挽留他們，球場目前地點太舊，無人想在舊地方建築。”

不過也有教職員反對，表示有其他地方可選擇。

教職員Rhoel Casil說：”學校將偠到哪裏去？難道要搬遷？我覺得有比這裡更好的地方，例如重建現時的大球場原址。”

有華埠社區人士表示，支持A’s搬近華埠，認為有助振興華埠經濟。

奧克蘭華埠社區領袖陳錫彭說：”我們要跟球隊預先講好，如何幫助華埠社區和東湖區，因為好多小商業需要幫忙，交通問題方面，其實有無球場存在，在灣區都是一個嚴重問題，最重要是如何解決。”

市長Libby Schaaf發聲明表示，很高興得知A’s選擇留在奧克蘭，並由球隊自己出錢搬遷，她表示，球隊必須跟居民和社區詳細商議計劃。

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