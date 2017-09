奧克蘭A’s運動家新球場選址接近華埠一帶（視頻）

By

奧克蘭棒球隊A’s運動家的主場大球場計劃將會搬遷,新地點將更接近奧克蘭華埠和Lake Merritt一帶。

A’s計劃將球場搬到去Peralta社區大學校區,該地點位於880號公路和Lake Merritt之間,連接奧克蘭市中心捷運站和多條公路。

球隊表示,新大球場將設有3.5萬個座位,希望可以在2021年動工,造價預料大約5億元,全部由球隊支付,不過在興建之前,球隊必須先買下該社區大學的土地。

Peralta校區主任週三發聲明指,目前未作出任何決定或交易,他又指會跟校區委員會、教職員、學生商討。

Peralta校區包括了4間社區學院,有在該區上學的學生表示,之前美足球隊突擊者從奧克蘭搬走,已經覺得很失望,所以這次應盡量配合A’s。

學生Thaddeus King說:”如果A’s想留在奧克蘭,應配合他們,挽留他們,球場目前地點太舊,無人想在舊地方建築。”

不過也有教職員反對,表示有其他地方可選擇。

教職員Rhoel Casil說:”學校將偠到哪裏去?難道要搬遷?我覺得有比這裡更好的地方,例如重建現時的大球場原址。”

有華埠社區人士表示,支持A’s搬近華埠,認為有助振興華埠經濟。

奧克蘭華埠社區領袖陳錫彭說:”我們要跟球隊預先講好,如何幫助華埠社區和東湖區,因為好多小商業需要幫忙,交通問題方面,其實有無球場存在,在灣區都是一個嚴重問題,最重要是如何解決。”

市長Libby Schaaf發聲明表示,很高興得知A’s選擇留在奧克蘭,並由球隊自己出錢搬遷,她表示,球隊必須跟居民和社區詳細商議計劃。

