舊金山Muni詩人畫家藝術展 台裔畫家憶已故男友（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

平時坐Muni巴士低頭望手機的你,如果在這幾天抬頭望一望,可以欣賞到本地藝術家和詩人的作品。

舊金山100輛Muni巴士的車頂扶手位置附近,可以見到這些詩詞和畫作,由5名灣區詩人作詞,再由這5位畫家用圖畫去演繹意境,主辦單位贊助了這班畫家每人1,250元,支持他們繼續留在舊金山創作。

其中一位畫家是來自台灣的牟宗瑋,在舊金山居住了12年,她表示,其中一份作品是悼念她過身不久的男朋友,她對這首情詩產生共鳴,因而聯想到她男友。

牟宗瑋說:”對我來說是一個很大的打擊,我讀那首詩的時候感到很安慰,我覺得我要放開,然後今天剛好是他生日,很高興可以跟大家分享這件事,希望他在天堂過得一切都好。”

她表示,她相識5年的男友在牙買加家中遭遇搶劫案時,被歹徒殺害,她希望以後坐Muni巴士時,都可見到男友。

這些作品中會展出到4月,今次是舊金山交通局及以及致力保留舊金山纜車的San Francisco Beautiful第三年聯合舉辦的活動 。

