舊金山Muni詩人畫家藝術展 台裔畫家憶已故男友（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

平時坐Muni巴士低頭望手機的你，如果在這幾天抬頭望一望，可以欣賞到本地藝術家和詩人的作品。

舊金山100輛Muni巴士的車頂扶手位置附近，可以見到這些詩詞和畫作，由5名灣區詩人作詞，再由這5位畫家用圖畫去演繹意境，主辦單位贊助了這班畫家每人1,250元，支持他們繼續留在舊金山創作。

其中一位畫家是來自台灣的牟宗瑋，在舊金山居住了12年，她表示，其中一份作品是悼念她過身不久的男朋友，她對這首情詩產生共鳴，因而聯想到她男友。

牟宗瑋說：”對我來說是一個很大的打擊，我讀那首詩的時候感到很安慰，我覺得我要放開，然後今天剛好是他生日，很高興可以跟大家分享這件事，希望他在天堂過得一切都好。”

她表示，她相識5年的男友在牙買加家中遭遇搶劫案時，被歹徒殺害，她希望以後坐Muni巴士時，都可見到男友。

這些作品中會展出到4月，今次是舊金山交通局及以及致力保留舊金山纜車的San Francisco Beautiful第三年聯合舉辦的活動 。

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