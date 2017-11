東灣Dublin畫室舉行義賣畫展 收入撥捐聯合國兒童基金會（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Dubin市的Jacky’s Art Studio,目前正在舉行一個”感恩有你 義賣畫展”,而義賣賺得的收入,將會捐給聯合國兒童基金,幫助有需要的兒童。

位於Dubin歐化中心的Jacky’s Art Studio,是許多5到14歲中小學生,甚至成人學習繪畫的畫室,由畢業於廣州美術學院的畫家黃家慶擔任老師。

過去數年 ,黃老師每年都會帶著學生們參加國際性比賽,包括聯合國兒童基金會主辦的繪畫比賽,而今年他決定做一個更有意義的畫展。

黃老師說:”我覺得每年都是這樣比賽的話,我就搞一個特別一些的,就把他們的作品做一個義賣,幫助一些有需要的兒童。”

畫展開幕不到一個星期,就有十多幅作品賣出,其中這幅孔雀畫最後歡迎,有許多參觀者要求訂購這幅畫。

黃老師說:”這是我們這個畫畫比賽的主題,是一個環保地球,它表現大自然的美,孔雀、花,色彩很亮麗,這是一個很漂亮的地球,把孔雀的尾巴做成一個海浪,所以大海、大自然的東西都表現得特別好。”

這幅畫的作者就是14歲的黃哲裕,他說:”我就是在想這個世界怎樣才是最美麗的呢?我就想到最美麗的東西應該是一隻孔雀,因為它的尾巴代表很漂亮很美,所以我就覺得地球應該就是這麽美,我們應該把它展示出來。”

這次展覽的學生作品有油畫、彩筆畫等共70、80幅,希望可以籌得5,000元,全數捐給聯合國兒童基金會,當中也有成人畫作參加義賣。

學生田立琴說:”我覺得非常有意義,這些捐款就可以給一些比如貧窮國家的小孩,讓他們得到這種教育,這種機會,所以我才參加。”

“感恩有你 義賣畫展”從即日起一直到11月24日週五結束,而且7天開門,歡迎有興趣的民眾前來參觀畫展。

