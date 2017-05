By

【i-CABLE】

意大利羅馬有露營車懷疑遭縱火燒毀,3姊妹死亡。

起火露營車燒到只剩支架,火警在週三凌晨發生,在車上居住的家庭已經入睡,3名由4歲到20歲姊妹不幸遇難,其餘家人就及時逃生。

露營車停泊在吉卜賽人聚居營地不遠,警方引述附近居民稱當時聽到一聲巨響,又指他們不熟識死者一家。

死者家人就向警方表示,曾經接到當地居民恐嚇,由於上周附近也有一輛露營車燒毀,警方不排除是針對吉卜賽人的襲擊,正調查是否涉及縱火。

