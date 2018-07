舊金山華埠週末最少3宗罪案 露宿者疑涉兩案（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠在過去一個週末發生至少3宗罪案,兩宗涉及無家可歸者,他們分別在華埠縱火及無故襲擊他人。

發生縱火案的是位於Stockton街,有超過160年歷史的中華基督教長老會。

警方資料顯示,週日早上約11時半,一名55歲的白人男子進入教會生事,教會牧師向本台表示,男子是無家可歸者,以前從未到過教會,他進入教會後,隨即將自己反鎖在一個傷殘人士廁所內,無論職員如何拍門,如何說服他,他都不願意出來。

簡思恩牧師說:”後來發覺我們的廁所門有黑煙出來,立即火警警鐘就響了,以致影響教會剛剛聚會的情況,該名男子後來終於打開廁所門,走出來,一路走向大門。”

警方接報到場後,發現疑犯仍然躲在教會內,最後將他拘捕。

簡牧師表示,一個垃圾桶被燒毀,門及廁所的牆壁被燻黑,廁所損毀不算嚴重,雖然事件很快已經解決,但是教會的部分地方要重新修整。

簡思恩牧師說:”水跟著走廊落去下面地庫,地庫亦有地方燻黑,牆壁掉漆,浮了一些灰出來,還有一部分的地毯浸壞了。”

簡牧師指,教會6個月前才剛剛完成裝修,一樓的地板及地庫的地毯,又要重新更換。

另外,上週五早上9時半,警方表示,一名45歲的白人男子無故在花園角襲擊一名67歲的華裔流浪漢。

有目擊者指,遇襲人士常常在花園角流連,而施襲者亦是一名無家可歸者,見到他突然用木棍襲擊事主,並用腳踢他,事主被打到眼部腫起,警方到場後將施襲者拘捕。

警方提醒,就算露宿者無做任何犯法的事,但如果市民覺得他們的行為可疑,都可以通知警方。

中央警察分局局長葉培恩(Paul Yep)說:”如果有人形跡可疑,聯絡我們,即是如果你認為警員應到場看看,我們會來,不要猶疑,我們到場後會做評估,亦會多巡邏,看看有無可疑的人,當我們不在的時候,我們都想知發生什麼事。”

警方亦指正值暑徦,他們收到不少遊客及商戶的報告指,有很多外來青年到華埠生事,上週五下午1時,一名68歲的華裔女子在Clay街夾Grant街,被一名年輕的非裔男子搶走手機。

葉培恩指,從數據上看,華埠上月的罪案數字與平時差不多,但他明白商戶及居民的擔憂,已經成功調派多兩名懂說中文的雙語巡警加入華埠團隊,週一開始工作。

