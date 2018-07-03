舊金山華埠週末最少3宗罪案 露宿者疑涉兩案（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠在過去一個週末發生至少3宗罪案，兩宗涉及無家可歸者，他們分別在華埠縱火及無故襲擊他人。

發生縱火案的是位於Stockton街，有超過160年歷史的中華基督教長老會。

警方資料顯示，週日早上約11時半，一名55歲的白人男子進入教會生事，教會牧師向本台表示，男子是無家可歸者，以前從未到過教會，他進入教會後，隨即將自己反鎖在一個傷殘人士廁所內，無論職員如何拍門，如何說服他，他都不願意出來。

簡思恩牧師說：”後來發覺我們的廁所門有黑煙出來，立即火警警鐘就響了，以致影響教會剛剛聚會的情況，該名男子後來終於打開廁所門，走出來，一路走向大門。”

警方接報到場後，發現疑犯仍然躲在教會內，最後將他拘捕。

簡牧師表示，一個垃圾桶被燒毀，門及廁所的牆壁被燻黑，廁所損毀不算嚴重，雖然事件很快已經解決，但是教會的部分地方要重新修整。

簡思恩牧師說：”水跟著走廊落去下面地庫，地庫亦有地方燻黑，牆壁掉漆，浮了一些灰出來，還有一部分的地毯浸壞了。”

簡牧師指，教會6個月前才剛剛完成裝修，一樓的地板及地庫的地毯，又要重新更換。

另外，上週五早上9時半，警方表示，一名45歲的白人男子無故在花園角襲擊一名67歲的華裔流浪漢。

有目擊者指，遇襲人士常常在花園角流連，而施襲者亦是一名無家可歸者，見到他突然用木棍襲擊事主，並用腳踢他，事主被打到眼部腫起，警方到場後將施襲者拘捕。

警方提醒，就算露宿者無做任何犯法的事，但如果市民覺得他們的行為可疑，都可以通知警方。

中央警察分局局長葉培恩（Paul Yep）說：”如果有人形跡可疑，聯絡我們，即是如果你認為警員應到場看看，我們會來，不要猶疑，我們到場後會做評估，亦會多巡邏，看看有無可疑的人，當我們不在的時候，我們都想知發生什麼事。”

警方亦指正值暑徦，他們收到不少遊客及商戶的報告指，有很多外來青年到華埠生事，上週五下午1時，一名68歲的華裔女子在Clay街夾Grant街，被一名年輕的非裔男子搶走手機。

葉培恩指，從數據上看，華埠上月的罪案數字與平時差不多，但他明白商戶及居民的擔憂，已經成功調派多兩名懂說中文的雙語巡警加入華埠團隊，週一開始工作。

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