香港浸大抽查食米 發現部分樣本致癌物偏高（視頻）

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香港山浸會大學有機資源中心抽查發現，部分食米樣本致癌物無機砷，即是俗稱砒霜含量偏高，小童和嬰幼兒每日進食約兩至三碗無機砷含量偏高的飯，風險相對高。中心建議市民間中進食其他五穀類食物，以減低風險。

中心在去年11月至今年1月，在香港的濕街市、超級市場、糧油店和羅湖的食米批發商，抽取45個食米樣本化驗，發現全部樣本八種重金屬含量合格。

一款在羅湖購買產自江蘇省的樣本，鉛含量超出中國和國際標準，但有26個樣本被驗出致癌物無機砷，即是俗稱砒霜含量偏高。

其中”佳之選有機泰國香米”含量最高，每公斤達到160微克，其次為”鴨間稻有機白米”，每公斤有 140 微克，Nishiki最高級特撰米」每公斤含130微克。

3款米的無機砷含量沒有超出香港標準，但高於美國及歐盟規定，嬰幼兒食品無機砷上限的每公斤100微克。

以含量最高”佳之選有機泰國香米”計算，成人每日食9.9碗無機砷含量偏高的飯有機會超標，而8至12歲小童、嬰幼兒，每日分別食2.8碗和2.2碗飯，風險相對高。

過量攝入無機砷可能損害中樞神經系統，減緩小童智力發展，增加患高血壓、肺癌、皮膚癌的風險。

研究團隊建議煮飯前先洗米，然後用水浸五分鐘，再倒掉洗米水，可去除一成至六成無機砷。

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