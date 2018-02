香港浸大抽查食米 發現部分樣本致癌物偏高（視頻）

By

香港山浸會大學有機資源中心抽查發現,部分食米樣本致癌物無機砷,即是俗稱砒霜含量偏高,小童和嬰幼兒每日進食約兩至三碗無機砷含量偏高的飯,風險相對高。中心建議市民間中進食其他五穀類食物,以減低風險。

中心在去年11月至今年1月,在香港的濕街市、超級市場、糧油店和羅湖的食米批發商,抽取45個食米樣本化驗,發現全部樣本八種重金屬含量合格。

一款在羅湖購買產自江蘇省的樣本,鉛含量超出中國和國際標準,但有26個樣本被驗出致癌物無機砷,即是俗稱砒霜含量偏高。

其中”佳之選有機泰國香米”含量最高,每公斤達到160微克,其次為”鴨間稻有機白米”,每公斤有 140 微克,Nishiki最高級特撰米」每公斤含130微克。

3款米的無機砷含量沒有超出香港標準,但高於美國及歐盟規定,嬰幼兒食品無機砷上限的每公斤100微克。

以含量最高”佳之選有機泰國香米”計算,成人每日食9.9碗無機砷含量偏高的飯有機會超標,而8至12歲小童、嬰幼兒,每日分別食2.8碗和2.2碗飯,風險相對高。

過量攝入無機砷可能損害中樞神經系統,減緩小童智力發展,增加患高血壓、肺癌、皮膚癌的風險。

研究團隊建議煮飯前先洗米,然後用水浸五分鐘,再倒掉洗米水,可去除一成至六成無機砷。

