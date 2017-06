By

【KTSF 黃候彬報導】

BBC電視台報導,總部在紐約的中國勞工觀察組織,有3名人員在中國下落不明,他們日前失蹤時,正在華南地區東莞及贛州暗中訪查連鎖廠家華堅,因為有工人反映,華堅工廠的條件不好。

中國勞工觀察指,華堅強迫工人加班,付出低於法定的工資,管理層惡言對待工人及侵害女性權益。

華堅工廠有替多個西方牌子生產貨物,當中包括特朗普總統女兒Ivanka Trump牌子。

3名失蹤暗訪人員當中,有一位名叫華海峰,他太太鄧桂蓮對BBC表示,在週二接到公安電話通知,華海峰因涉嫌非法使用竊聽工具而被拘留。

中國勞工觀察組織就事件向特朗普、Ivanka Trump及相關品牌企業投訴,目前中國政府和Ivanka Trump都未有回應,國際特赦組織就要求中國當局放人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。