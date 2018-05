By

【i-CABLE】

亞美尼亞國會選舉新總理,唯一候選人反對派領袖帕希尼揚落選。

經過長達9小時的會議,國會以45票讚成、55票反對,否決帕希尼揚出任總理。

執政共和黨投票前表明不會投票予他,帕希尼揚批評共和黨做法是羞辱人民,等同向自己的國民宣戰,認為共和黨不能繼續存在。

他早前又警告執政共和黨不支持他當選,國家或將陷入嚴重政治危機,數萬名反對派支持者已聚集在首都埃里溫國會外的共和國廣場。

根據憲法,國會下週會再次投票選出總理。

