亞美尼亞國會選出反對派領袖帕希尼揚為總理。

在部份執政黨國會議員倒戈下,帕希尼揚以59票贊成、42票反對,當選新一任總理,反對派議員上前祝賀。

執政黨議員上週拒絕支持帕希尼揚出任總理,但今次表示為了團結和國家利益,決定支持對方。

逾萬名帕希尼揚的支持者在首都埃里溫的中央廣場歡呼慶祝,帕希尼揚稍後亦到場接受支持者祝賀。

亞美尼亞上月中爆發大規模反政府示威,抗議薩爾格相卸任總統後出任總理,批評他戀棧權位,薩爾格相終於在上月中辭職。

