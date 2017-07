By

舊金山金銀島週六早上發生劫車案,警方正在追緝涉案的持械劫犯。

警方於清晨6時40分接獲舉報,指Avenue of the Palms發生劫車案,27歲受害人當時坐在車中,疑犯趨近時,受害人打開車門,被疑犯喝令離開車廂。

疑犯接著坐在司機座位中,這時另一名疑犯跳上司機位旁的乘客座位,然後駕車沿Avenue of the Palms前往海灣大橋的方向逃走。

警方稱,疑犯年約十來至20多歲,至少一人持有槍械,截至週一下午仍然在逃。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

