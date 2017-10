By

舊金山Coit Toer週三晚有一對男女被搶去攝影器材,賊人得手後逃去無蹤。

案發於晚上10時半左右,受害人為一名42歲男子和一名52歲婦人。

兩名男賊匪當時趨近受害人,其中一人持搶指向受害人,後者見狀立即奔逃,留下攝影器材。

賊匪立即偷走攝影器材,沿Telegraph Hill大道向東駕車逃去無蹤。

