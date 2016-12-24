男子嫌另一司機跟車太貼 疑盛怒下槍殺3歲童

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阿肯色州小石城一名男子，涉嫌在一宗路怒事故中開槍射殺另一汽車上的一名3歲男童，已被警方拘捕，警方公開男子被捕後所落的口供，原來他開槍是因為他嫌另一司機在後面跟車太貼。

33歲男子Gary Eugene Holmes於週四被警方拘捕，他涉嫌上週殺害3歲男童Acen King，被警方以觸犯謀殺和恐怖活動罪名被扣查。

事發於12月17日，警方稱，男童當天與祖母外出購物，結果被開槍擊斃，祖母Kim King-Macon稱，事發時下大雨，她在停車牌前停下，一名男子不斷按響喇叭，他接著步出車外開槍。

King-Macon稱，她最初不知道孫兒中槍，直到她駕車抵達10哩外的購物中心，看到Acen軟癱在兒童安全座椅中，才知道孫兒中槍。

在警方公布的911錄音中，可聽到她高喊：”Acen中槍了，我的天！”

警方隨後根據線報，知悉涉案汽車是屬於Holmes的女朋友，而後者也向警方稱，事發時她與Holmes在車中。

Holmes的女朋友對警方稱，Holmes覺得後面的Dodge Charger跟車太貼，他於是把車停下，讓它先過，之後Charger汽車在停車牌前停了”數分鐘”，Holmes於是步出車外，向Charger汽車開槍。

Holmes的女朋友稱，Holmes開槍後說：”這是你跟著我應得的報應。”她說，Holmes翌日才知道自己開槍殺了人。

Acen當時坐在汽車後座，他背部中槍，送院搶救後不治。

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