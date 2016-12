男子嫌另一司機跟車太貼 疑盛怒下槍殺3歲童

By

阿肯色州小石城一名男子,涉嫌在一宗路怒事故中開槍射殺另一汽車上的一名3歲男童,已被警方拘捕,警方公開男子被捕後所落的口供,原來他開槍是因為他嫌另一司機在後面跟車太貼。

33歲男子Gary Eugene Holmes於週四被警方拘捕,他涉嫌上週殺害3歲男童Acen King,被警方以觸犯謀殺和恐怖活動罪名被扣查。

事發於12月17日,警方稱,男童當天與祖母外出購物,結果被開槍擊斃,祖母Kim King-Macon稱,事發時下大雨,她在停車牌前停下,一名男子不斷按響喇叭,他接著步出車外開槍。

King-Macon稱,她最初不知道孫兒中槍,直到她駕車抵達10哩外的購物中心,看到Acen軟癱在兒童安全座椅中,才知道孫兒中槍。

在警方公布的911錄音中,可聽到她高喊:”Acen中槍了,我的天!”

警方隨後根據線報,知悉涉案汽車是屬於Holmes的女朋友,而後者也向警方稱,事發時她與Holmes在車中。

Holmes的女朋友對警方稱,Holmes覺得後面的Dodge Charger跟車太貼,他於是把車停下,讓它先過,之後Charger汽車在停車牌前停了”數分鐘”,Holmes於是步出車外,向Charger汽車開槍。

Holmes的女朋友稱,Holmes開槍後說:”這是你跟著我應得的報應。”她說,Holmes翌日才知道自己開槍殺了人。

Acen當時坐在汽車後座,他背部中槍,送院搶救後不治。

