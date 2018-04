By

德克薩斯州和亞利桑那州將應特朗普總統要求,部署國民警衛軍到與墨西哥接壤的邊境執勤。

先頭部隊當地週五乘坐直升機,從基地前往州內與墨西哥接壤的邊境。

德州的國民警衛軍指,將會派出250人到邊境執勤,至於同樣位於邊界的亞利桑那州,本週亦會派遣150名國民警衛軍,到接壤墨西哥的地區部署。

特朗普週六發推文指,是時候封住南部邊境,人民追求安全,又指民主黨人對這議題諸多阻撓。

特朗普上週三簽署宣言,要求在他倡議建造的美墨邊境圍牆落成前,派遣國民警衛軍到邊境打擊犯毒,和阻止非法移民從墨西哥湧到美國。

特朗普指長遠考慮派2,000至4,000名國民警衛軍到兩國邊境執勤。

