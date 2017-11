By

【i-CABLE】

阿根廷多名前軍方官員被控在軍政府執政期間,犯下多項違反人權罪行,29人被判終身監禁。

外號”死亡天使”的前海軍官員阿斯蒂斯出庭接受審訊,但拒絕道歉。

29人分別被控綁架、施以酷刑,及殺人等多項罪名,被法院判處終身監禁,另外19人最高被判監25年。逾百人在法院內外聚集,他們手持當年受害人的相片,並歡迎判決。

1976年,阿根廷軍政府上台執政7年期間,鎮壓不同政見人士,估計約3萬人遇害,包括很多兒童,歷史上稱為”骯髒戰爭” 。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。