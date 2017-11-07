德州教堂血案男子拔槍追截槍手 謙稱並非英雄

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德克薩斯州教堂槍擊案當天，用槍打傷並追捕懷疑槍手Devin Kelly的男子Stephen Willeford，週一接受電視台訪問，他說不認為自己是英雄。

Willeford說：”那教堂內的人都是我朋友，他們是家人，每次我聽到槍聲，我知道那可能代表一條生命，我怕得要死，我害怕，我為自己感到害怕，和為他們每一人，也為我住在一街口以外的家人感害怕，我並非英雄，我不是。”

家裏四代人都住在該區的Willeford表示，當日他聽到附近的教堂傳出槍聲，立即拿著自己的步槍，赤腳奔跑到教堂，並看到身穿黑色全副武裝的槍手，對方也看到他，他當時就立即開槍，並知道自己打中對方。

事後槍手開車逃走，Willeford也截停一架貨車，找對方幫忙一起追截，並在途中致電報警。

最後槍手的車失控，衝出路邊停下來，警方到場後發現他已經死亡。

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