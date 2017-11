德州教堂血案男子拔槍追截槍手 謙稱並非英雄

By

德克薩斯州教堂槍擊案當天,用槍打傷並追捕懷疑槍手Devin Kelly的男子Stephen Willeford,週一接受電視台訪問,他說不認為自己是英雄。

Willeford說:”那教堂內的人都是我朋友,他們是家人,每次我聽到槍聲,我知道那可能代表一條生命,我怕得要死,我害怕,我為自己感到害怕,和為他們每一人,也為我住在一街口以外的家人感害怕,我並非英雄,我不是。”

家裏四代人都住在該區的Willeford表示,當日他聽到附近的教堂傳出槍聲,立即拿著自己的步槍,赤腳奔跑到教堂,並看到身穿黑色全副武裝的槍手,對方也看到他,他當時就立即開槍,並知道自己打中對方。

事後槍手開車逃走,Willeford也截停一架貨車,找對方幫忙一起追截,並在途中致電報警。

最後槍手的車失控,衝出路邊停下來,警方到場後發現他已經死亡。

