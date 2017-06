阿拉伯5國及馬爾代夫宣布與卡塔爾斷交 斥支持恐怖主義

By

沙特阿拉伯等5個阿拉伯國家,以及馬爾代夫指控卡塔爾支持恐怖主義。為保障國家安全,宣布即時與卡塔爾斷絕外交關係,部份國家停止來往卡塔爾的航班和船隻。卡塔爾批評指控是捏造,斷交決定沒有合法理據。

沙特阿拉伯、巴林、阿聯酋、埃及及也門等阿拉伯國家分別發聲明,批評卡塔爾支持恐怖主義,包括穆斯林兄弟會、阿爾蓋達、伊斯蘭國及由伊朗支持的武裝組織。為保障國家安全,作出斷交決定。

召回駐卡塔爾的外交人員外,沙特、巴林及阿聯酋等已通知境內的卡塔爾公民和遊客在兩星期內離境。當地主要的航空公司亦宣布,停飛來往卡塔爾的航班。沙特與埃及等民航局更下令,不准卡塔爾的飛機進入領空。沙特政府表明,會關閉接壤卡塔爾的邊境,並停止與對方在也門的軍事合作。

卡塔爾外交部批評,該些國家的指控是捏造的謊言,又指斷交決定沒有合法理據,侵犯其國家主權。國營的卡塔爾航空宣布暫停所有來往沙特的航班。

早在上月底,沙特、巴林、阿聯酋及埃及因卡塔爾國營新聞機構報道國家元首塔米姆支持伊朗和哈馬斯等言論,與卡塔爾交惡,並封鎖半島電視台在內等多個卡塔爾新聞機構。

美國研究海灣的專家稱,美國總統特朗普上月到訪沙特時,點名批評伊朗支援恐怖組織,亦令該些阿拉伯國家在美國支持下,更勇於對抗支持伊朗的國家。

在2014年3月,沙特、巴林、阿聯酋,該3個海灣合作委員會成員國亦曾因卡塔爾支持武裝組織,一度召回駐多哈大使,但當時未有切斷其他聯繫。

