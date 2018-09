By

消防當局週四早上在舊金山水族公園(Aquatic Park)的懸崖救出3人,當中一人嚴重受傷,其中兩人被困崖岸,另一人在冰冷的水中獲救。

消防當局於清晨5時20分左右接獲舉報,一名女子報稱她與友人迷路,需要協助。

消防員到達現場,約半小時後在水族公園的懸崖發現他們,現場地勢險要,相信3人是跨過圍欄後被困。

其中一名男子被發現時身處水中,不省人事,已送院搶救,另一名男子和女子在懸崖上獲救,情況穩定。

