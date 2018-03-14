San Leandro長者可負擔公寓申請方法（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

東灣San Leandro市有22個低於市價的1房租賃單位正接受申請，截止日期是3月23日，以下為申請方法。

這22個1房單位，月租533元和729元，要求最低年收入分別是12,792元和17,496元，最高年收入以二人家庭為例，分別為25,050元和33,400元，Section 8申請人就沒有最低收入要求。

申請人年齡在62歲或以上，其家庭成員必須是配偶或45歲或以上，或者是殘疾。

有三個方法獲取申請表格，大家可以瀏覽網站http://www.bridgehousing.com/properties/slsenior下載，或致電(510) 351-1063索取，還可以直接到San Leandro市東第14街13939號190室索取。

所有的申請表格必須在3月23日前交到上述的租務辦公室，或郵寄至以下地址：

La Vereda Senior Apartment

PO Box 3880

San Leandro, CA94578

截止之後，當局會分兩個階段進行，第一階段對申請表格隨機抽籤，抽到1至400號的申請人，將可以進入第二階段的審查，而第二階段將會以抽籤號碼順序審查申請人是否合資格，並以先合格先分配的原則進行。

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