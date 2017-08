By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Pacific Heights區附近一幢condo公寓,有9個可負擔單位現正接受申請。

公寓地點在Franklin街1450號,在9個可負責單位之中,有4個一房單位、 4個兩房單位和一個Studio單位,房價由24.5萬元起。

單人住戶申請者 收入不得高於8萬元,3人住戶申請者收入不得高於約10.3萬元。

申請將以抽籤方式決定,申請截止日期是10月5日下午5時。

想查詢更多申請資料,可以瀏覽網站:http://www.1450franklinsf.com。

