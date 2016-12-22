蘋果AirPods終於上市 專家有何評價？（視頻）

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【KTSF 吳倩妤報導】

“粉絲”期待以久的蘋果最新耳機AirPods終於正式上市銷售，專家對它有甚麼評價？

蘋果的AirPods無線耳機終於正式開售，專家表示，”粉絲”除了要盡快出手，還有多種事項要注意，首先是它未必一定適合你的耳形，所以它有機會會從你的耳中掉下來，AirPods是無線的，但它連接電話或平板電腦功能非常好。

由於AirPods售價要159美元一對，所以大家要小心使用，因為不小心遺失了一隻，要從蘋果買回就要69元一隻。

AirPods無線耳筒電力不可以用多過5小時，但放回盒內就可以充電，聲音和聲量大小，與有線耳筒一樣無分別。

由於它是無線耳筒，所以絕對不會有電線纏在一起的問題。

要接聽電話的時候，不用再找手機，只要按一下AirPods內置的咪高峰就可以接聽電話。

由於它是懸掛式耳筒，有不喜歡的人就指十足掛了對電動牙刷頭在耳上。

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