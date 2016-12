蘋果AirPods終於上市 專家有何評價？（視頻）

By

【KTSF 吳倩妤報導】

“粉絲”期待以久的蘋果最新耳機AirPods終於正式上市銷售,專家對它有甚麼評價?

蘋果的AirPods無線耳機終於正式開售,專家表示,”粉絲”除了要盡快出手,還有多種事項要注意,首先是它未必一定適合你的耳形,所以它有機會會從你的耳中掉下來,AirPods是無線的,但它連接電話或平板電腦功能非常好。

由於AirPods售價要159美元一對,所以大家要小心使用,因為不小心遺失了一隻,要從蘋果買回就要69元一隻。

AirPods無線耳筒電力不可以用多過5小時,但放回盒內就可以充電,聲音和聲量大小,與有線耳筒一樣無分別。

由於它是無線耳筒,所以絕對不會有電線纏在一起的問題。

要接聽電話的時候,不用再找手機,只要按一下AirPods內置的咪高峰就可以接聽電話。

由於它是懸掛式耳筒,有不喜歡的人就指十足掛了對電動牙刷頭在耳上。

