By

【KTSF】

蘋果公司早前承認,為了防止電池老化的手機死機,而減慢iPhone運作速度,引發爭議及法律訴訟,蘋果道歉之後週三推出全新的iOS11.3版本。

針對減慢速度的問題,最新版本的iOS提供一個新功能,用戶可自行關閉減慢老舊iPhone運作速度的功能。

而在電池方面,更新版本的iOS有一個新的設置,顯示iPhone電池的健康度,並會提醒用戶何時需要更換電池。

其他更新包括讓iPhone用戶可以從醫療機構查詢自己的病歷。

還有為iPhone X用戶增加獅子、熊、龍和骷髏頭等新的Animoji表情。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。