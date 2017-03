By

【KTSF 陳令楠報導】

蘋果公司週二宣佈,全新版的iPhone 7和iPhone 7 Plus加入以往在iPhone系列中從未看過的紅色機身。

蘋果這次推出紅色機身,是為慶祝與”Red”組織合作10年的里程碑,該組織的使命是要消滅愛滋病。

蘋果公司的新紅色持別版iPhone 7和iPhone 7 Plus有兩個容量選擇,分別是128 GB及256 GB,蘋果迷可以於3月24日,即本星期五起在蘋果專門店及網上訂購,售價由749美元起。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。