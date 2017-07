By

7月17日是世界表情符號日,蘋果公開部分預料將在年底推出的新表情符號。

新的表情符號包括喪屍、精靈、燈神、暴龍,運動方面增加了瑜珈,也有更多跟女性有關的符號,包括正哺乳的女子,還有戴頭巾的女子,傳統的表情符號就增加了爆頭,也即意味令人驚嘆的表情符號 。

為全球表情符號製訂標準的非牟利組織統一碼聯盟(Unicode Consortium)今年核實了69款新符號,蘋果設計的版本預料會在年底正式推出。

