蘋果宣布推出新手機iPhone X 定價999元

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【KTSF】

蘋果公司（Apple）週二在南灣Cupertino市新總部舉行的發布會上，宣布推出新型號iPhone，名叫iPhone X，為蘋果史上最昂貴的iPhone，定價999元。

今年是iPhone面世10週年紀念，蘋果執行長庫克以已故執行長喬布斯生前在推介新產品時，常用的一包說話：”One more thing”（還有一件事），來發布這款蘋果定價最昂貴的iPhone X，要注意的是，iPhone X的讀音是英文Tenth，而非字母X。

庫克形容，iPhone X較第一代iPhone是”大躍進”，將不會設有回主目錄的Home鍵，整部iPhone都由屏幕覆蓋，將會以容貌辨識來解鎖。

蘋果亦宣布推出iPhone 8和屏幕較大的8 Plus，鏡頭、屏幕顯示和播音器的質量都有提升。

iPhone 8拍攝的照片將有更佳的色彩，在較暗環境中所拍的照片會比上一代iPhone更佳，播音器會更大聲，低音會更沉。

iPhone 8和8 Plus都可以無線充電，而很多Android手機，包括三星，都早已有這功能。

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