蘋果宣布推出新手機iPhone X 定價999元

蘋果公司(Apple)週二在南灣Cupertino市新總部舉行的發布會上,宣布推出新型號iPhone,名叫iPhone X,為蘋果史上最昂貴的iPhone,定價999元。

今年是iPhone面世10週年紀念,蘋果執行長庫克以已故執行長喬布斯生前在推介新產品時,常用的一包說話:”One more thing”(還有一件事),來發布這款蘋果定價最昂貴的iPhone X,要注意的是,iPhone X的讀音是英文Tenth,而非字母X。

庫克形容,iPhone X較第一代iPhone是”大躍進”,將不會設有回主目錄的Home鍵,整部iPhone都由屏幕覆蓋,將會以容貌辨識來解鎖。

蘋果亦宣布推出iPhone 8和屏幕較大的8 Plus,鏡頭、屏幕顯示和播音器的質量都有提升。

iPhone 8拍攝的照片將有更佳的色彩,在較暗環境中所拍的照片會比上一代iPhone更佳,播音器會更大聲,低音會更沉。

iPhone 8和8 Plus都可以無線充電,而很多Android手機,包括三星,都早已有這功能。

