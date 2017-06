蘋果推HomePod智能擴音器 與Amazon谷歌較勁

By

【KTSF 江良慧報導】

蘋果公司(Apple)年度的全球開發商大會WWDC,週一在南灣聖荷西正式揭幕,會上公佈多項新產品,包括智能擴音器Homepod,和Amazon的Echo以及Google的Google Home正式較量。

與Amazon的Echo一樣,HomePod不是單純的音樂設備,它更可提供天氣訊息、播放新聞與運動比賽賽果,以及提供語音協助系統Siri。

而相對Google Home以及Amazon Echo著重是用家的智能助手,蘋果則把重點放在HomePod聲音的質量。

HomePod將會在稍後推出,每個售價349元。

除了HomePod之外,蘋果也在發布會上推出新的iMac Pro 和iPad Pro,以及iOS 11作業系統等等。

