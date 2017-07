蘋果在中國貴州開數據庫 惹私隱外洩隱憂（視頻）

By

蘋果公司在貴州開數據庫,iPhone存在雲端的資料外洩風險會否增加?因為新的管理方法,中國內地人的資料好難逃避開,據了解,中國的數據中心只讓中國內地人用,有資料指,香港都會興建新的數據中心,詳情有待公布,但信與不信就留待大家自己思考。

蘋果公司在中國內地用戶過億,近日打算進一步擴展內地業務。中國媒體報導,蘋果公司和貴州省政府簽訂戰略合作框架協議,宣佈投資十億美元,在當地建立首個在內地的 iCloud 數據中心,只針對中國內地用戶服務。

這代表日後中國內地用戶的數據,例如照片、影片、文檔會儲存在境內,不少人關注蘋果公司會否保護客戶資料。

網上流傳一份蘋果公司的聲明,強調公司有強大的數據隱私和安全保護機制,不過有中國內地用戶對蘋果公司的保證抱觀望態度。

事實上,今次投資明顯有政府大力支持,蘋果公司夥拍雲上貴州大數據產業發展有限公司,做唯一合作夥伴,由該公司負責在內地運營。

公司網頁資料顯示,是由貴州省大數據發展管理局擔任出資人,貴州省國有企業監事會監管。

外國不少科技公司要進入中國,面對其中一個難題,就是能否保障客戶的私隠,因為國內法規十分強調國家安全,只要觸碰到敏感的政治,個人私隱就很可能被犧牲。

有學者認為,將來蘋果設在大陸的數據庫,都要面對同一個問題。

有業內人士更加認為,蘋果公司數據庫能否保障客戶的私隱,將會是蘋果和政府之間一個長期的搏奕。

