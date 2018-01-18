蘋果宣布建第二個辦公園 未來5年增聘2萬人

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【KTSF】

蘋果公司（Apple）週三宣布，將會在美國興建另一個辦公園，並會在未來5年招聘2萬員工，為蘋果公司承諾在美國投資3,500億元的一部分，這筆巨額投資，部分來自新稅法實施後，蘋果計劃從海外調回美國的資金。

國會早前通過重大的稅改方案，當中大幅削減企業稅，同時為企業提供一次稅惠機會，在調動海外資金返回美國時，可以無須繳重稅，蘋果正是要把握這個機會，把目前寄存在海外約2,520億元的資金調回美國，涉及的稅款約380億元。

根據新稅法，公司如果在今年把海外資金調回美國，只需繳納15.5%稅款，較新稅法中最高的21%企業稅更低。

在稅改未通過前，蘋果需要繳納的稅率為35％，蘋果執行長庫克早前承諾，只要蘋果可以避過35%的稅率，將會把目前寄存在海外的資金調回美國。

蘋果估計，對美國進行的3,500億元投資，約750億元來自海外的資金。

新稅法通過後，多家美國企業紛紛發花紅向員工派錢，包括American Airlines、AT&T和Comcast，所有員工獲發1,000元花紅。

穆迪投資公司估計，如果不計銀行和其他金融機構，美國企業存放在海外的現金估計達1.6萬億元，當中大多數是高科技企業，而蘋果是居首。

有分析師估計，從海外調回美國的資金，估計大部分將用於向股東派發股息或回購股份，約十年前美國對海外資金實施的一項稅務減免，資金調回美國後，大多數都用於這個用途。

特朗普與國會議員則希望，企業會把資金用於提升僱員薪酬、增聘人手、開設更多辦公室和投資在新設備等。

在對上一個財政年度，蘋果撥出460億元於派發股息和回購股份上，預料從海外調回的大筆資金也會落入股東手上。

不過，蘋果週三的公布顯示，蘋果對美國市場仍然有信心，庫克週三在內華達州Reno市出席新倉庫動工儀式時說：”蘋果的成功是只能在美國發生的，我們一直覺得有責任回饋國家及所有協助蘋果取得成功的人。”

白宮也立即對蘋果的公布作出回應，白宮發言人Lindsay Walters說：”正如總統許下的承諾，令企業更具競爭力，將會提升工資、福利、創建新職位，直接令美國工人受惠。”

另外，蘋果耗資50億元在南灣Cupertino市興建新總部後，將會在本年稍後宣布再興建另一個辦公園，主要處理客戶支援的工作。

蘋果暫未透露第二個辦公園將會有多大，也未知增聘的2萬人手是在哪裏工作，目前蘋果僱用了123,000名員工，當中約84,000人是在美國工作。

有一點肯定的事，全美各大城市都會向蘋果提供各式稅惠，期望吸引蘋果落戶。

稍早網購龍頭Amazon宣布要在北美興建第二個總部，消息傳出後，美加墨西哥等各大小城市共向Amazon提交了238份建議書，希望獲得Amazon青睞，預料Amazon今年稍後會公布選址。

除了興建第二個辦公園外，蘋果也計劃開設更多數據儲存中心，為用戶存放在電話、平板電腦和電腦的相片、文件和其他內容備份，另外，蘋果也會向去年成立、用於投資在美國製造業的基金增加撥款，由10億增至50億元。

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