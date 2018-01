蘋果宣布建第二個辦公園 未來5年增聘2萬人

By

蘋果公司(Apple)週三宣布,將會在美國興建另一個辦公園,並會在未來5年招聘2萬員工,為蘋果公司承諾在美國投資3,500億元的一部分,這筆巨額投資,部分來自新稅法實施後,蘋果計劃從海外調回美國的資金。

國會早前通過重大的稅改方案,當中大幅削減企業稅,同時為企業提供一次稅惠機會,在調動海外資金返回美國時,可以無須繳重稅,蘋果正是要把握這個機會,把目前寄存在海外約2,520億元的資金調回美國,涉及的稅款約380億元。

根據新稅法,公司如果在今年把海外資金調回美國,只需繳納15.5%稅款,較新稅法中最高的21%企業稅更低。

在稅改未通過前,蘋果需要繳納的稅率為35%,蘋果執行長庫克早前承諾,只要蘋果可以避過35%的稅率,將會把目前寄存在海外的資金調回美國。

蘋果估計,對美國進行的3,500億元投資,約750億元來自海外的資金。

新稅法通過後,多家美國企業紛紛發花紅向員工派錢,包括American Airlines、AT&T和Comcast,所有員工獲發1,000元花紅。

穆迪投資公司估計,如果不計銀行和其他金融機構,美國企業存放在海外的現金估計達1.6萬億元,當中大多數是高科技企業,而蘋果是居首。

有分析師估計,從海外調回美國的資金,估計大部分將用於向股東派發股息或回購股份,約十年前美國對海外資金實施的一項稅務減免,資金調回美國後,大多數都用於這個用途。

特朗普與國會議員則希望,企業會把資金用於提升僱員薪酬、增聘人手、開設更多辦公室和投資在新設備等。

在對上一個財政年度,蘋果撥出460億元於派發股息和回購股份上,預料從海外調回的大筆資金也會落入股東手上。

不過,蘋果週三的公布顯示,蘋果對美國市場仍然有信心,庫克週三在內華達州Reno市出席新倉庫動工儀式時說:”蘋果的成功是只能在美國發生的,我們一直覺得有責任回饋國家及所有協助蘋果取得成功的人。”

白宮也立即對蘋果的公布作出回應,白宮發言人Lindsay Walters說:”正如總統許下的承諾,令企業更具競爭力,將會提升工資、福利、創建新職位,直接令美國工人受惠。”

另外,蘋果耗資50億元在南灣Cupertino市興建新總部後,將會在本年稍後宣布再興建另一個辦公園,主要處理客戶支援的工作。

蘋果暫未透露第二個辦公園將會有多大,也未知增聘的2萬人手是在哪裏工作,目前蘋果僱用了123,000名員工,當中約84,000人是在美國工作。

有一點肯定的事,全美各大城市都會向蘋果提供各式稅惠,期望吸引蘋果落戶。

稍早網購龍頭Amazon宣布要在北美興建第二個總部,消息傳出後,美加墨西哥等各大小城市共向Amazon提交了238份建議書,希望獲得Amazon青睞,預料Amazon今年稍後會公布選址。

除了興建第二個辦公園外,蘋果也計劃開設更多數據儲存中心,為用戶存放在電話、平板電腦和電腦的相片、文件和其他內容備份,另外,蘋果也會向去年成立、用於投資在美國製造業的基金增加撥款,由10億增至50億元。

