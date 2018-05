蘋果宣布再回購股票 總值逾千億

By

【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司週二公佈業績,將從海外調回美國的大部份現金回贈給股東。

蘋果宣佈再回購總值1,000億元股票,是美國企業歷來最大筆之一,但何時回購就未見透露,由於回購總額龐大,因此需要時間去落實執行。

蘋果又表示,將會加快原訂計劃,提早9個月在今年6月底完成回購總值2,100億元股票,另外又將派發的股息提高16%至每股73仙。

蘋果又提到,售價1,000元的iPhone X的銷售良好,刺激第二季收益打破紀錄,而整體iPhone的季度銷售,按年意外上升3%,令iPhone業務總收益上升14%至380億元。

蘋果這季度錄得破季錄的利潤,總收益達611億元,符合預期,也看好下一季度的業績,單是iPhone,就佔蘋果總收益近七成。

