By

【KTSF】

灣區再有蘋果商店遭人洗劫,這次發生在北灣Santa Rosa市一間蘋果商店。

警方表示,案發在週三晚上8點過後,地點在Santa Rosa Plaza Mall內。

3名穿著連帽運動衣的賊人衝入店內,搶去價值大約35,000元的電子產品。

警方稱,賊人的犯案手法和近日發生在灣區的多宗蘋果商店搶劫案相似,本案已經是近段時間發生在灣區的第3宗案件。

在過去數週,北灣Corte Madera和東灣Walnut Creek的蘋果商店都相繼發生類似的劫案,警方目前仍在追緝疑犯。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。