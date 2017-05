By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Walnut Creek市一間蘋果專門店,週四接近中午遭4名男子搶劫,損失約價值3萬元的產品。

4名男子在蘋果專門店迅速切斷產品上的安全鎖後,抱著產品逃離現場,整個過程只有數十秒。

警方表示,4名男疑犯一共搶走至少30部電子產品,包括iPhone及手提電腦,總值約3萬元。

在案件發生後的一小時,商店恢復正常運作。

警方仍在調查事件,暫時未有人被捕,這次是Walnut Creek市蘋果專門店在過去二個月內,第二次被搶劫。

過去一年,蘋果公司在灣區的多間專門店曾被人搶劫,蘋果已在部分專門店加派保安人員。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。