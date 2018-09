By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區最近發生連串蘋果專賣店被搶劫的案件,最新的一宗在南灣Los Gatos發生。

警方表示,週三下午1點40分左右,3個男匪徒進入位於North Santa Cruz街的蘋果店,搶走手機、電腦以及平板電腦。

警方表示,匪徒沒有攜帶武器,也沒有使用武力,只是拿走店裡的蘋果產品。

警方稱,由於正在調查案件。所以目前不會發放閉路電視拍到的影像。

由上月至今,北灣、東灣、中半島以及南灣最少有5家蘋果店被搶,分別是Corte Madera、Walnut Creek、Santa Rosa、Burlingame以及Los Gatos。

